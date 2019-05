MUSSOMELI – La Cisl Agrigento Caltanissetta Enna assieme alle Federazioni di Categoria, ai Servizi e alle Associazioni organizza nel mese di Maggio l’ iniziativa “La Cisl in rete con la città”. Dopo la prima tappa tenuta lo scorso 17 e 18 maggio a Enna, il tour del sindacato continua con il secondo appuntamento a Mussomeli il 21 maggio,con uno stand informativo situato lungo il viale Peppe Sorce. I volontari, delegati, operatori e dirigenti della Cisl hanno dato informazioni, consulenze e distribuito brochures per essere più vicini ai bisogni delle persone che entusiaste si sono avvicinate allo stand per palesare diverse loro esigenze.

Il sindacato sceglie quindi momenti di presidio territoriali aprendo la propria organizzazione e mostrando l’offerta dei propri servizi e delle proprie attività, nella forte convinzione che è

necessario accentuare sempre più la propria capacità di presenza nei luoghi di lavoro, nei territori e nelle periferie proprio perchè è lì che si realizzano quelle dinamiche positive o negative che interessano direttamente la vita dei lavoratori, lavoratrici, giovani , pensionati, pensionate, disoccupati, disoccupate e delle loro famiglie.

Il messaggio che la Cisl vuole lanciare e che deve diventare l’asse strategico centrale

dell’organizzazione è l’attenzione verso le persone e i loro bisogni, attraverso il contatto diretto che con i lavoratori e i cittadini cercando di realizzare quel sindacato di prossimità in grado di esaltare i valori della Cisl, praticando l’inclusione, la partecipazione, l’interesse collettivo, l’equità e la solidarietà.