PALERMO – “La natura stessa del Movimento 5 Stelle è fatta di battaglie, montagne da scalare e muri da abbattere. I momenti difficili sono dure prove, ma da superare. Scegliere un capo politico vuol dire fidarsi e affidarsi, riporre la fiducia delle scelte in una persona. Tutti possiamo fare degli errori, ma nei valori del mio Movimento la lealtà viene prima dell’accusa. Non riconoscere le innumerevoli cose fatte bene da Luigi Di Maio, significa rinnegare tutto il lavoro del Movimento 5 Stelle nell’ultimo anno“. Lo scrive su Facebook il consigliere regionale siciliano, Giancarlo Cancelleri. “Oggi io sono qui, a fianco del mio leader, pronto ad un confronto e disponibile ad affiancarlo nelle analisi necessarie per la ricostruzione del Movimento 5 Stelle – aggiunge -. Il Movimento merita di andare avanti, e per farlo è necessario andare tutti nella stessa direzione, uno di fianco all’altro“.

Il deputato nisseno regionale pentastellato però si accorge che è necessario per il movimento cambiare:”Dobbiamo organizzarci: una struttura leggera, diversa dai partiti tradizionali, ma efficace. Un qualcosa di nazionale che coordini dei referenti regionali su agricoltura, scuola, imprese, lavoro, ambiente. Un partito light. Io posso dare un contributo in termini di proposte – aggiunge – ma soprattutto pretendo che, visti i risultati, le istanze dei siciliani vengano ascoltate. Il nostro modello e’ vincente. La nostra struttura non e’ piu’ sufficiente. Il problema non e’ piu’ l’incapacita’ di crescere, ma il rischio di crollare. O ti evolvi o esplodi”.