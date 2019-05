“Abbiamo tenuto bene in provincia, reggendo l’urto di M5s e Lega. Un ottimo risultato in una partita politicamente importante anche per il futuro della Sicilia e dell’italia”. Michele Mancuso, deputato regionale nisseno di FI, analizza i dati della tornata elettorale. Il 15,65% in provincia, che consolida la terza piazza dei forzisti come partito, induce all’ottimismo. “Risultato ancor più indicativo se teniamo conto del capoluogo e di Gela, centro più popoloso in provincia. Non abbiamo ceduto alle provocazioni, nonostante una forte competizione interna, ed abbiamo portato avanti una campagna elettorale serena e centrata sui temi più utili al nostro territorio. Non posso che essere felice del risultato globale del nostro capogruppo all’Ars Giuseppe Milazzo con 74.501 preferenze; anche noi abbiamo contribuito a questa vittoria. Di Caltanissetta mi preoccupa la bassa percentuale di votanti, dobbiamo lavorare per restituire ai nisseni fiducia nelle istituzioni e nella politica”.

Forza Italia è terza anche nell’isola con il 16,99%. Solido il successo di consensi di Silvio Berlusconi, il più votato dei forzisti, con 74.843 voti. Il leader di Forza Italia ha ottenuto un consistente affermazione da ascrivere sicuramente alla sua mediacità ma anche al lavoro certosino svolto nel nisseno durante la campagna elettorale da Mancuso, unico concretamente in campo sul territorio, che però si schermisce: “Abbiamo lavorato per il nostro partito, per le nostre idee, per la nostra coerenza. Il voto raccolto da Silvio testimonia la sua insindacabile leadership e la bontà del lavoro che stiamo svolgendo al governo della regione, con gli interventi, mirati ed efficaci, sul nostro territorio”.