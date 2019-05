CALTANISSETTA – Riduzione dello stipendio di sindaco ed assessori. Il primo cittadino di Caltanissetta, il pentastellato Roberto Gambino, con un post su facebook ha comunicato: “In linea con i principi del MoVimento 5 Stelle e come già annunciato in campagna elettorale, io e i miei assessori abbiamo firmato la direttiva che prevede la riduzione del 10% dei nostri stipendi, risparmieremo così circa 25.000 € l’anno che investiremo in progetti utili per la città”.