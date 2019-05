CALTANISSETTA – Prosegue l’input innovativo e coinvolgente che sta caratterizzando i primi giorni di lavoro del nuovo sindaco pentastellato di Caltanissetta, Roberto Gambino. Il primo cittadino, dipendente del Comune, ha voluto rivolgere il suo primo discorso proprio ai colleghi, spesso in passato bistrattati e nell’occhio del ciclone. Gambino, consapevole dell’importanza del personale per il buon funzionamento dell’Amministrazione della città, ha riunito tutti nell’aula consiliare e, con accanto la Giunta, ha incitato tutti a lavorare per il bene del capoluogo nisseno. In una nota su facebook, Gambino ha descritto l’emozione di questo evento: “Per la prima volta oggi ho parlato dai banchi della giunta, insieme agli assessori e ai dirigenti, rivolto all’assemblea composta da tutti gli impiegati del Comune. In Ho scelto di iniziare così i lavori all’interno dell’aula consiliare per dare un segnale importante: nessuna persona che lavora per il Comune deve essere lasciata indietro o dimenticata. Ogni singolo componente è fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa. Non ho dubbi nell’ affermarlo perché sono stato, e continuo ad essere, anch’io uno di loro.

Per questo è necessario superare ogni divisione interna, così da diventare un’ unica forza che ha come primo e solo interesse il bene dei cittadini.

Io farò tutto il possibile affinché questo non resti solo un messaggio ma che si concretizzi, attraverso il dialogo e l’ascolto dei miei colleghi, in una costante collaborazione”.