MUSSOMELI -Appuntamento annuale delle cinque confraternite ed associazioni, nella chiesa Madre, per l’Adorazione Eucaristica nella giornata delle domenica delle Palme, Hanno partecipato l’Arciconfraternita SS.Sacramento alla Madrice, SS.Sacramento di San Giovanni, Maria SS. dei Miracoli, Maria SS. del Monte Carmelo, Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico e l’Associazione “Amici di San Francesco”. In corteo penitenziale, ciascuna confraternita, è partita dai propri oratori, fra squilli di tromba e suono tamburo, con la esecuzione delle lamentazioni per raggiungere la Chiesa Madre dove è stato esposto il SS. Sacramento per l’adorazione daparte dei confrati e consorelle. Presenti i parroci ed i sacerdoti di Mussomeli i9l rito liturgico è stato presieduta dal parroco Padre Leonardo Mancuso che ha anche fatto anche l’omelia. Un’ora di adorazione, fra canti penitenziali, omelia , benedizione eucaristica e processione finale all’interno della chiesa. Per le Confraternite, la settimana santa costituisce un momento di forte impegno e di partecipazione ai sacri riti che precedono la Pasqua.