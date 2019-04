MUSSOMELI – Il Comitato dei residenti della Madrice torna a fare sentire la sua voce in quanto questo antico lembo di terra risente di problematiche irrisolte anche se le concause sono tante e complesse e che ritardano le soluzioni. Uno scorcio di centro storico dove diverse case sono disabitate, strade quasi deserte, titolari di fabbricati residenti all’estero ed eredi non facilmente raggiungibili, mentre l’inesorabile correre del tempo fa la sua parte peggiorando una situazione di per se stessa preoccupante soprattutto ai fini della sicurezza per chi passa da quelle parti: Infissi e balconi cadenti. A questo si aggiunge la lenta e farraginosa burocrazia che certamente fa la sua parte anche per i piccoli interventi. Intanto, la gente reclama, continua a denunciare questo stato di abbandono in cui versa la zona Madrice, non nuova a queste sollecitazioni; una segnalazione, infatti, di un residente della zona per un fabbricato pericolante in Via Vicilenti ha fatto accorrere sul posto Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani. I matricesi continuano a chiedersi “Perché in un quartiere ricco di storia, dove abitano tanti residenti deve essere abbandonato a sé stesso? Perché la chiesa di Santa Margherita, nonostante la sua ristrutturazione, continua a marcire nella nonostante tanta bellezza e anche gli stucchi di scuola serpottiana ormai sono quasi inesistenti? Perché a ridosso della stessa nonostante le tante segnalazioni fatte dai residenti del Comitato continuano ad essere tenuti in piedi case inesistenti, dove il Comune, la Soprintendenza, ognuna per le propri competenze, potrebbe portare alla luce qualcosa che rimane al buio da diversi anni? Bisogna intervenire subito, per i residenti, per i mussomelesi e per i turisti”.