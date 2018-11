NOTO – Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Testa dell’Acqua, a Noto (Siracusa) e’ costato la vita ad un trentaquattrenne, Corrado Leone, finito addosso ad una mucca mentre era in sella alla sua moto. La vittima, elettricista e residente a Noto, e’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Trigona di Noto ma e’ deceduta poco dopo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa che hanno posto sotto sequestro la moto per determinare la dinamica dell’incidente. (Foto di repertorio)