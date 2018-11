Il 10 novembre in tutta Italia si manifesterà contro il DDL proposto dal Senatore Pillon sulla revisione delle norme in materia di separazione, divorzio e affido dei minori che intende trasformare le vite degli ex coniugi e dei loro figli imponendo regole che stravolgerebbero la vita proprio di quei figli che vorrebbe tutelare. L’associazione Onde donneinmovimento, convinta che l’iniziativa legislativa ci porterebbe indietro di 50 anni ristabilendo il controllo pubblico sui rapporti familiari e nelle relazioni attraverso interventi disciplinari, e non tutelerebbe le donne vittime di violenza e i loro figli, parteciperà alla manifestazione di Palermo che da piazza Croci arriverà al teatro Massimo.