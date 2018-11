“Ci rallegriamo per questo lietissimo evento e auguriamo che Stella possa guidare Giuliano e la sua famiglia verso la felicità e la serenità”. Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo e gli assessori della giunta porgono gli auguri al cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, dal marzo scorso cittadino onorario del capoluogo nisseno, ed alla compagna Ilaria per la nascita della loro primogenita. “Per Stella, così come per Giuliano e la sua famiglia, le porte della città saranno sempre aperte”.