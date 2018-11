“Con la medaglia di bronzo conquistata al mondiale di pesistica olimpica di Ashgabat in Turkmenistan, Mirco Scarantino porta sul podio la città di Caltanissetta. La città lo ringrazia per le imprese sportive a cui ci sta abituando”. Così il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo e l’assessore allo sport, Carlo Campione, si congratulano con il pesista nisseno per il risultato conseguito nelle scorse ore.

“Una medaglia ai mondiali è una bella notizia che sprona tutto il movimento della pesistica a Caltanissetta oltre a proiettare Mirco nel percorso verso le olimpiadi del 2020. L’amministrazione comunale esprime il suo plauso anche per la buona prova della nissena Alessandra Pagliaro classificatasi al quinto posto nel totale”.