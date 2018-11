Viadotto chiuso sulla strada statale 640dir “Di Pietraperzia”, nell’Ennese, per consentire alcuni accertamenti tecnici a causa, spiega Anas, “di un abbassamento del piano viabile in seguito alle eccezionali precipitazioni delle ultime ore”. I veicoli provenienti da Caltanissetta e diretti a Pietraperzia potranno imboccare la statale 626 e successivamente la statale 560 al bivio Capodarso. Viceversa per i veicoli diretti a Caltanissetta da Pietraperzia.