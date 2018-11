Domenica 4 novembre 2018 si è disputata la Finale Trofeo Nazionale ACI kart, svoltasi presso il circuito cittadino a Mazara Del Vallo. Salvatore Cimino, iscritto nella categoria 100 amatori, si è misurato con talentuosi avversari. Degna di nota la prestazione del valevole pilota cefaludese, al primo anno di esperienza con il karting, che, per via di un contatto, non è riuscito ad effettuare le qualifiche. Subito il riscatto, con una grande rimonta nella prefinale quando riusciva ad agguantare la terza posizione. Altra menzione di merito nella finale, dove, sceso in pista con il numero 28, riusciva, grazie ad un abile strategia nella fase finale, a confermare e festeggiare la seconda posizione di categoria. “Questa vittoria, sottolinea la scuderia Real Cefalù Reparto, è per noi motivo di orgoglio e lo ringraziamo per aver tenuto alto il nome di Cefalù, anche al di fuori delle mura cittadine“.