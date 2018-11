CALTANISSETTA – Non ha potuto fare altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine, un nisseno che sceso nel suo podere (ubicato in contrada Canicassè), si è accorto del furto di almeno, secondo una prima stima approssimativa, di oltre 20 quintali di olive. I malviventi hanno depredato, ed in taluni casi danneggiato, oltre la metà dei 200 alberi posseduti dall’uomo.