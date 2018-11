CALTANISSETTA – Sono almeno tre i feriti, fortunatamente tutti non gravi, del sinistro che stamani a Caltanissetta ha coinvolto tre veicoli (una 500X, una 500 ed una Renault) in viale Della Regione intorno alle ore 12.

In corso di accertamento le cause che hanno determinato la carambola tra le auto: danni non gravi alle vetture considerata la velocità non eccessiva dei veicoli.

Sul posto le forze dell’ordine e ben tre ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Caltanissetta.