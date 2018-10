SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, a proposito della vicenda legata al divieto di potabilità dell’acqua a San Cataldo, aveva lamentato che Caltaqua non avrebbe mantenuto un “corretto rapporto istituzionale” poichè non avrebbe tenuto informato il Comune circa l’evolversi della situazione idrica in Città. In relazione ai rilievi del Sindaco, Caltaqua, nell’esprimere il proprio disappunto, ha emanato una nota nella quale, circa le criticità verificatesi il 19 ottobre scorso, ha rilevato: “Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, desidera puntualizzare di aver messo in atto tempestivamente le azioni consequenziali di propria competenza avendo cura di tenere costantemente informati gli organi preposti. In particolare, a seguito delle rilevazioni dell’Autorità Sanitaria del 19 ottobre sono stati effettuati fin da subito ripetuti campionamenti per verificare la qualità dell’acqua accumulata nel serbatoio Giorgibello, che hanno permesso di riscontrare l’assenza di contaminazione batterica già il giorno 20 ottobre. Tali evidenze sono state confermate anche dalle analisi effettuate dall’ASP. Caltaqua – come sempre nel proprio standard operativo – ha operato in maniera professionale e diligente, ottemperando ai propri obblighi di qualsiasi natura, per fornire le risposte adeguate agli enti di riferimento e all’utenza”.