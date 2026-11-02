vivo X500 Series: ufficiali in Italia X500 Pro Max e Pro

(Adnkronos) – vivo ha ufficializzato la disponibilità in Italia della serie di smartphone vivo X500, presentata ufficialmente durante un evento internazionale tenutosi presso il Magma Art & Congress Centre di Tenerife. La nuova gamma si compone di due modelli di fascia alta, il vivo X500 Pro Max e il vivo X500 Pro, affiancati dal debutto nel settore dell'Internet delle Cose di tre dispositivi dedicati alla riproduzione audio: gli auricolari true wireless Buds Ultra, i modelli open-ear Buds Clip e le cuffie over-ear Headphones Studio. Dal punto di vista architetturale, l'integrazione del comparto fotografico sviluppato in collaborazione con ZEISS vede nel modello X500 Pro Max la presenza di un teleobiettivo APO da 200 megapixel basato su sensore Ultra-Sensing HP0 da 1/1,4 pollici con lunghezza focale equivalente a 85 millimetri e stabilizzazione ottica certificata CIPA 7.0, a cui si aggiunge la possibilità di adottare un teleconverter ottico equivalente a 400 millimetri.

Il modello X500 Pro adotta invece una versione compatta con sensore da 64 megapixel sviluppato con Sony e lenti trattate con rivestimento antireflesso ZEISS T. Entrambi i dispositivi integrano la fotocamera principale TrueDynamic orientata alla registrazione video cinematografica in formato 4K a 240 frame per secondo o in modalità 4K a 120 frame con tracciamento automatico del fuoco, supportando profili di registrazione Log calibrati su una gamma dinamica dichiarata fino a 17 EV.

L'infrastruttura hardware primaria è affidata al processore MediaTek Dimensity 9600 Pro realizzato con processo produttivo TSMC N2P a 2 nanometri, abbinato a schermi con tecnologia ZEISS Master Color rispettivamente da 6,85 pollici con risoluzione 2K e frequenza adattiva fino a 144 Hertz sul modello Pro Max e da 6,36 pollici sulla variante Pro. L'autonomia operativa è fornita da accumulatori a tecnologia BlueVolt con capacità di 6.750 mAh per la versione Pro Max e 6.510 mAh per il modello Pro, entrambi gestiti da un sistema di ricarica rapida via cavo a 90 Watt e ricarica wireless a 40 Watt, con protezione della scocca garantita dalle certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere. Sul fronte software, il sistema operativo OriginOS 7 introduce funzioni di gestione multi-finestra e ottimizzazione della memoria di sistema.

vivo consolida la propria strategia di ecosistema IoT integrando dispositivi audio pensati per una connessione fluida e continua con la gamma smartphone. L'ecosistema di accessori si arricchisce contemporaneamente con le Buds Ultra, dotate di cancellazione attiva del rumore fino a 60 decibel e convertitore DAC Hi-Fi dedicato, le Buds Clip da 5,2 grammi per l'ascolto aperto con driver da 12 millimetri, e le cuffie over-ear Headphones Studio da 238 grammi con driver da 40 millimetri e un'autonomia fino a 75 ore di riproduzione. I prezzi per il mercato italiano vedono il modello X500 Pro Max posizionato a partire da 1.599,99 euro per la variante da 256 Gigabyte fino ai 2.499,99 euro per la versione da 1 Terabyte comprensiva di kit fotografico, mentre X500 Pro parte da 1.399,99 euro; la gamma di dispositivi audio viene introdotta con prezzi compresi tra 169,90 euro per le Headphones Studio e 199,90 euro per le Buds Ultra.

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