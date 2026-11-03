Sicilia. Violenza donne: pestaggi e minacce, 5 anni all’ex compagno

Cinque anni di reclusione per un quarantenne di Sciacca, nell’Agrigentino, condannato dal tribunale per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex compagna convivente. Le violenze, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero andate avanti per cinque anni, durante i quali la donna avrebbe subito ripetute aggressioni fisiche e minacce. Fra gli episodi contestati, calci, pugni e una ciocca di capelli strappata con Violenza. In un’altra occasione l’uomo avrebbe trascinato la compagna lungo il corridoio dell’abitazione fino a una finestra, che avrebbe aperto minacciando di scaraventarla di sotto. Il tribunale di Sciacca ha riconosciuto la responsabilita’ del quarantenne, infliggendogli una pena di cinque anni di carcere.