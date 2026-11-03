Cinque anni di reclusione per un quarantenne di Sciacca, nell’Agrigentino, condannato dal tribunale per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex compagna convivente. Le violenze, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero andate avanti per cinque anni, durante i quali la donna avrebbe subito ripetute aggressioni fisiche e minacce. Fra gli episodi contestati, calci, pugni e una ciocca di capelli strappata con Violenza. In un’altra occasione l’uomo avrebbe trascinato la compagna lungo il corridoio dell’abitazione fino a una finestra, che avrebbe aperto minacciando di scaraventarla di sotto. Il tribunale di Sciacca ha riconosciuto la responsabilita’ del quarantenne, infliggendogli una pena di cinque anni di carcere.
Sicilia. Violenza donne: pestaggi e minacce, 5 anni all’ex compagno
Mar, 03/11/2026 - 17:43
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