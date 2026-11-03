Giunta Enna approva atto indirizzo per creare fondazione culturale Henna

La giunta comunale di Enna ha approvato un atto di indirizzo e uno schema di statuto da sottoporre al consiglio comunale per la costituzione di una fondazione culturale cittadina, “Fondazione Henna”, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città, all’organizzazione di eventi e iniziative culturali e artistiche e all’avvio di processi di rigenerazione urbana, culturale e sociale, attraverso il recupero e il riuso di spazi e luoghi collettivi. L’ambizione è dare vita “a una programmazione stabile, capace di riconoscere centralità, dignità e prestigio al settore culturale cittadino, rafforzare l’identità del territorio, accrescerne l’attrattività turistica e fare della cultura un motore di crescita economica e coesione sociale”. Lo strumento individuato è quello di una fondazione di partecipazione a controllo pubblico, strutturata secondo il modello in house, aperta al contributo della collettività.

“Questo è il primo passo verso la costituzione di una fondazione culturale cittadina – dice l’assessore alla programmazione, Lillo Maria Colaleo – Un primo passo nel nostro progetto di fare di Enna il capoluogo dei servizi culturali dell’entroterra: una fondazione per valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale, dare slancio al settore culturale, attrarre investimenti e rendere la cultura uno dei motori di sviluppo della città