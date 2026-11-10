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Operaio muore cadendo da un tetto nella zona industriale di Catania

Redazione

Operaio muore cadendo da un tetto nella zona industriale di Catania

Mar, 10/11/2026 - 17:47

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Un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda della zona industriale di Catania, specializzata nella progettazione e fabbricazione di stampi. L’uomo è caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre effettuava alcuni lavori di riparazione sul tetto per risolvere delle infiltrazioni d’acqua. Sul posto è intervenuta un’auto del 118, con il supporto dell’elisoccorso partito dall’ospedale Cannizzaro. Per l’operaio però non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti della polizia della questura etnea e i tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, che dovranno effettuare gli accertamenti sull’incidente. 

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