UILDM Mussomeli in campo per la Giornata Nazionale: gli appuntamenti del 7 e 8 novembre

MUSSOMELI – La locale sezione UILDM, di cui è presidente Giuseppe Carapezza, torna ad incontrare i cittadini per promuovere la Giornata Nazionale dell’associazione e sensibilizzare sul tema dell’autonomia e della mobilità. Oggi e domani, dalle ore 11:00 alle 13:00: appuntamento all’interno dell’evento ” Festa d’Autunno” presso il parco urbano “S. Genco” di Mussomeli, organizzato dall’organizzazione “Il Parco che Vive” insieme a tante associazioni locali con il patrocinio del Comune di Mussomeli. Domani (domenica), invece, l’Uildm, dalle ore 15:00 alle 20:00: sarà presso il centro commerciale “LA FORNACE” di Cammarata insieme ai volontari del Servizio Civile Universale. In entrambe le giornate saranno distribuite le deliziose casette UILDM (sono state chiamate così perché rappresentano metaforicamente ciò che l’associazione offre alle persone con malattie neuromuscolari: un rifugio, una comunità e un luogo di ascolto) contenenti biscotti assortiti artigianali. I contributi raccolti attraverso questa iniziativa serviranno a sostenere concretamente le attività e i progetti dell’associazione sul territorio. Per chi volesse prenotare le caset