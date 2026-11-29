(Adnkronos) – Notte di tensione tra Russia e Ucraina. Due donne sono state uccise in altrettanti raid aerei russi su Zaporizhzhia e su Odessa, in Ucraina. Nell'attacco contro Zaporizhzhia è stata distrutta un'abitazione privata, mentre sono stati danneggiati un palazzo e un edificio scolastico. Tra i due feriti di questo raid anche una ragazza di 14 anni, figlia della donna deceduta, estratta dalle macerie. Il raid su Odessa ha ucciso un'anziana e ferito altre persone, secondo quanto riportato da Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Secondo l'emittente pubblica Suspilne , un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato nell'attentato. Ieri sera nella città di Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk, due ragazzi di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un attacco condotto con droni russi e sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform, la notizia è stata resa nota dall'Amministrazione militare regionale. Il personale medico ha fornito ai giovani feriti tutte le cure necessarie. Inoltre, l'attacco dei droni nemici ha causato danni a un'abitazione privata, a un'officina e ad alcuni veicoli. Nel distretto di Synelnykove, sono stati presi di mira il centro distrettuale e le comunità di Petropavlivska, Vasylkivska e Raivska; qui sono stati danneggiati attività commerciali, infrastrutture, garage e una casa privata.

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