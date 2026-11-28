MUSSOMELI – Presentato ieri pomeriggio, 27 novembre 2026, alla biblioteca comunale, nella sala “Rosario Livatino”, il progetto “Mussomeli Genius Loci” finanziato dal Ministero del Turismo, per la sua crescita turistica, culturale ed economica. L’invito alla partecipazione è stato rivolto alle associazioni, Operatori turistici, Ristoranti, Agriturismi, Confraternite, realtà sportive e giovanili, studenti del settore turistico e cittadini. Hanno relazionato Esperti nazionale del settore turistico. Presente all’incontro pomeridiano anche l’eurodeputato onorevole Ruggero Razza che, con chiarezza di linguaggio, si è soffermato sul progetto “ Mussomeli Genius Loci”. Ha introdotto l’incontro il sindaco avv. Gianluca Nigrelli, anche il vice sindaco on. Giuseppe Catania è intervenuto su questo interessante progetto e ci sono stati anche interventi del pubblico presente. Oltre due ore d’ascolto,