CALTANISSETTA. È fuori da oggi, sabato 28 novembre 2026, su tutti gli store digitali e su YouTube, il videoclip ufficiale “Rara come te”, che accompagna il lancio del nuovo singolo del giovane cantautore nisseno Mhadì, all’anagrafe Mattia Di Tullio. A soli 16 anni, l’artista siciliano continua a distinguersi nel panorama canoro emergente, scegliendo la strada più difficile ed autentica: trasformare la musica in uno spazio di verità, mettendo in gioco in prima persona la propria vita e le proprie emozioni.

Già il suo brano d’esordio “Ora guardami” aveva attirato una forte e crescente attenzione mediatica, perché dietro quei versi non c’era la finzione, ma l’esperienza diretta di Mattia, vittima di bullismo a scuola. Una ferita trasformata in canto, con il coraggio di esporsi e dare voce a chi spesso resta in silenzio. Oggi, con “Rara come te”, il cantautore compie un passo altrettanto intimo e autobiografico, dedicando la canzone alla sorellina, affetta da una malattia genetica rara.

Entrambi i brani nascono dunque da vissuti reali, da un percorso personale che Mattia ha scelto di condividere senza frapporre filtri. “Rara come te” non è una canzone d’amore convenzionale, ma il ritratto sincero di un legame profondo e quotidiano, un inno alla vita e alla sensibilizzazione che nasce dall’esperienza diretta della famiglia. Il messaggio che arriva è forte e chiaro: i ragazzi con problematiche o altre patologie sono prima di tutto esseri umani, con una propria dignità, sensibilità e con il diritto di essere guardati e trattati con amore.

Sul piano musicale, il progetto porta una firma d’eccellenza sul territorio: la canzone, interamente scritta da Mhadì, è stata infatti arrangiata e prodotta da CS Production Studio, sotto la guida del noto musicista e produttore nisseno Corrado Sillitti, professionista che vanta collaborazioni con numerosi talenti locali approdati al successo nazionale, tra cui Miele (approdata alle semifinali di Sanremo Giovani 2016), Tìaso (attualmente allieva della Scuola di Amici 26) e Luigi Salvaggio (in trionfo al Festival di Castrocaro 2017). Il videoclip che accompagna il brano, realizzato in parte nel centro storico di Caltanissetta, città natale del giovane artista, porta la firma di Umberto Ruvolo.

Con il lancio del videoclip sulle piattaforme digitali e su YouTube, Mhadì rinnova così il suo patto di sincerità con chi ascolta: parlare attraverso la musica significa esporsi, assumersi la responsabilità del racconto e provare a generare empatia partendo dalla verità della propria storia. Di seguito il link del videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=AT1fdPw0k30&list=RDAT1fdPw0k30&start_radio=1