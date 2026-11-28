Il maltempo non ha fermato l’entusiasmo dei giovani atleti e la voglia di fare sport. Si è svolta venerdì 27 novembre, allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, Vivi la Pista Autunno, l’ultima delle quattro manifestazioni di atletica leggera giovanile organizzate dalla ASD Cosmos Caltanissetta e dal Comitato Territoriale UISP, un appuntamento che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di giovanissimi atleti, dai 5 ai 12 anni, provenienti da diverse realtà sportive della Sicilia.

Una manifestazione riuscita, che ha rappresentato un importante momento di sport, socialità e crescita per i più piccoli, confermando il ritorno di Caltanissetta al centro dell’atletica giovanile siciliana. In pista i giovani partecipanti si sono cimentati nelle diverse discipline previste dal programma: marcia, mezzofondo, lancio del vortex e salto in lungo, regalando prestazioni di rilievo, impegno e tanta voglia di mettersi in gioco.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Territoriale UISP, Alfonso Tumminelli, e dal presidente e dai tecnici della ASD Cosmos Caltanissetta, Claudia Andolina, Francesco Augello e Salvatore Riggi, che hanno sottolineato il valore del percorso intrapreso e l’importanza di investire nello sport giovanile, offrendo ai bambini occasioni di crescita, confronto e divertimento.

Alla manifestazione è intervenuto anche l’assessore allo Sport, Salvatore Petrantoni, che si è complimentato con i giovani atleti, le società partecipanti e gli organizzatori, manifestando la propria vicinanza e attenzione al mondo dell’atletica leggera e alle iniziative che promuovono lo sport tra le nuove generazioni. Protagonista di questo percorso è la ASD Cosmos Caltanissetta, giovane società che in pochi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo significativo nel panorama sportivo cittadino, rilanciando l’atletica giovanile attraverso la propria scuola di avviamento all’atletica leggera.

Con oltre 40 giovanissimi tesserati, la Cosmos rappresenta ormai una realtà solida e in crescita, capace di contribuire concretamente allo sviluppo dello sport e alla promozione dell’atletica sul territorio. Alla riuscita dell’ultima prova del circuito hanno contribuito anche le società ASD Atletica Caltanissetta e Corri Serradifalco, attivamente coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dell’evento. Presenti, inoltre, ASD San Pietro Clarenza, ASD Pro Sport 85 Valguarnera, ASD Atletica Vittoria, ASD Atletica Mazzarino, ASD Pro Sport Ravanusa, ASD Atletica Termini Imerese e ASD Atletica Bellia Piazza Armerina, che hanno partecipato con i propri giovani atleti, dando vita a una giornata di sport e condivisione.

Vivi la Pista si conferma così un progetto importante per il movimento atletico giovanile siciliano, capace di creare occasioni di incontro tra società, atleti, tecnici e famiglie, valorizzando lo sport come strumento educativo e di inclusione. Il percorso non si ferma: per il 2027 l’ASD Cosmos Caltanissetta ha già in programma quattro nuovi appuntamenti con Vivi la Pista, con l’obiettivo di continuare a coinvolgere sempre più giovani, consolidare la presenza dell’atletica sul territorio e fare di Caltanissetta un punto di riferimento per lo sport giovanile siciliano.