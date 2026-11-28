“Benessere animale e lotta al randagismo sono una responsabilità collettiva in cui anche la politica e le istituzioni nazionali e locali hanno un ruolo cruciale. I governi nazionali e regionali devono far sì che Comuni, servizi veterinari e associazioni possano rafforzare la collaborazione, puntando su prevenzione, sterilizzazioni, adozioni consapevoli e contrasto all’abbandono”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, a margine dell’incontro “Randagismo in Sicilia – Contrasto e prevenzione nella provincia di Caltanissetta”, a Gela.