Strade siciliane insanguinate da un incidente mortale. A perdere la vita un giovane di 21 anni. L’incidente è accaduto a Catania in via Sabato Martelli Castaldi. La vittima era in sella ad uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un furgone in sosta. L’impatto è stato parecchio violento e le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che lo ha immediatamente trasferito all’Ospedale Garibaldi.

Tuttavia, nonostante il tentativo di strapparlo alla morte da parte dei medici del pronto soccorso, il giovane è deceduto a seguito delle conseguenze legate al tragico schianto del quale è stato vittima. La Polizia municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica di quanto successo.