CALTANISSETTA. Si sbloccano i pagamenti dell’indennità di pronto soccorso destinata agli infermieri dell’Asp di Caltanissetta. Gli operatori sanitari hanno ricevuto le somme del 2025 per un importo complessivo pari a 340 euro al mese per gli infermieri e a 220 euro al mese per gli operatori sociosanitari.

La liquidazione dà attuazione alle misure finanziate con le risorse previste dalla legge 34 del 2021, successivamente incrementate per riconoscere le particolari condizioni di lavoro del personale che opera nei servizi di pronto soccorso.

“Accogliamo con soddisfazione la liquidazione dell’indennità per il 2025 – scrive la segreteria territoriale del Nursind di Caltanissetta guidata da Giuseppe Provinzano -. È un riconoscimento concreto per chi ogni giorno garantisce assistenza nei pronto soccorso. Desideriamo ringraziare il personale degli uffici aziendali preposti per l’impegno con cui ha seguito gli adempimenti necessari e contribuito a portare a buon fine la liquidazione”. Per l’annualità 2026 si attende il confronto con la Regione Siciliana. Il sindacato Nursind auspica che il tavolo si svolga in tempi brevi, così da definire i criteri di applicazione e dare al personale indicazioni chiare sui tempi di liquidazione.