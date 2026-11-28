I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato un laboratorio clandestino adibito alla modifica di armi da sparo, sequestrando un grosso quantitativo di armi e munizioni, oltre a 21.000 euro in contanti, e arrestando due persone. In particolare, nel corso di un pattugliamento effettuato nel quartiere di Borgo Nuovo, i militari hanno controllato un uomo visto allontanarsi da un edificio da cui era appena uscito, a bordo di una bicicletta elettrica. All’interno del portaoggetti hanno trovato 2 pistole revolver, di cui una con matricola abrasa, un serbatoio vuoto cal. 9 e 176 cartucce di vario calibro, tra cui munizionamento riconducibile ad arma lunga tipo ”AK-47” (cal. 7,62×39). Nello stabile, un vero e proprio laboratorio clandestino per la modifica di armi da fuoco, risultato nella disponibilità e gestito dal proprietario dell’immobile. Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati un revolver clandestino, 6 tamburi per revolver, una pressa completa di kit di crimpatura dei proiettili, una matrice cal. 7,62×39 e 4 cartucce artigianalmente assemblate dello stesso calibro. Ritirate, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 11 armi lunghe e 5 pistole, regolarmente denunciate dal titolare dell’immobile/laboratorio clandestino. Sequestrati poi 21.000 euro in contanti, nascosti in casa. I due uomini coinvolti, entrambi italiani, sono stati arrestati per le violazioni commesse al codice penale e alle leggi in materia di armi e munizioni e portati nella Casa Circondariale ”A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo. (Adnkronos)