(Adnkronos) – "La volontà popolare del referendum va rispettata e non può essere alterata in nessun modo. I risultati sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto così al congresso dell'Anm a Napoli, tornando sui rapporti con la magistratura dopo le tensioni della campagna referendaria. Nordio ha spiegato di aver applaudito il presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, durante il suo intervento, in particolare quando ha richiamato la necessità di rispettare il risultato del referendum e di lavorare insieme. "Ho applaudito Tango alla fine, quando ha detto che dobbiamo lavorare insieme perché questo è il principio e l'atmosfera in cui si svolge questo incontro", ha affermato il ministro. Un passaggio nel quale Nordio ha riconosciuto le difficoltà degli ultimi mesi, ma ha anche invitato a guardare avanti: "L'inverno del nostro dissidio si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che occorre fare insieme e le cose che possiamo e dobbiamo fare sono molte". Tra queste c'è la revisione del codice penale. "Dobbiamo lavorare insieme su una rimodulazione del codice penale", ha dichiarato il Guardasigilli, ricordando che negli ultimi anni si è registrata una sovrapproduzione normativa. Ma gran parte delle nuove norme, ha spiegato, "è dovuta al vuoto di tutela che l'innovazione tecnologica rende nel momento in cui alcuni reati si deflazionano" mentre altri aumentano come "i furti di identità o le truffe agli anziani". Da qui la proposta di aprire un confronto con magistrati, avvocati e mondo accademico per individuare le norme da modificare e i reati da depenalizzare. "Sediamoci a un tavolo e individuiamo insieme quali possono essere i reati che possono essere depenalizzati", ha detto Nordio, sottolineando la necessità di definire "il diritto penale minimo, senza polemica e contrapposizioni". Nel suo intervento il ministro ha affrontato anche il tema del sovraffollamento delle carceri, precisando che i nuovi reati introdotti non avrebbero contribuito ad aggravare il problema. "Abbiamo introdotto reati che però non hanno influito su sovraffollamento carcerario", ha affermato. Infine, un richiamo all'indipendenza della magistratura e al rapporto con il dibattito pubblico. "La libertà della giurisdizione va difesa dalla politica ma anche dalla suggestione del clamore mediatico", ha dichiarato Nordio, richiamando i principi di imparzialità, sobrietà e riservatezza indicati dal capo dello Stato.

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