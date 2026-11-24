ROMA (ITALPRESS) – Il ponte sullo Stretto di Messina genererà un PIL aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro, di cui: nella fase di costruzione (7,5 anni) circa 23 miliardi, dei quali 6 miliardi sul territorio e 17 miliardi nel resto d’Italia; nei primi 30 anni di gestione circa 123,5 miliardi derivanti da 2,4 miliardi per la gestione e manutenzione dell’Opera e 121 miliardi per effetto dei benefici per il tessuto produttivo, il turismo e la logistica, dei quali 60 miliardi sul territorio e 63,5 nel resto di Italia. In sintesi, sommando le risorse necessarie per la costruzione e le spese previste per la gestione e manutenzione nei 30 anni successivi, l’impatto complessivo per il Paese si esprime con un moltiplicatore di 8,8 volte: ogni euro speso per realizzare, gestire e manutenere l’opera abilita la generazione di 8,8 euro cumulati per il sistema Paese. E’ quanto emerge da uno studio TEHA Group presentato nel corso di un convegno organizzato al Cnel “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”

Nella fase di costruzione e nei primi 30 anni di gestione l’Opera sosterrà complessivamente circa 853.000 occupati (Full Time Equivalent), di cui: circa 140.000 nella fase di costruzione (7,5 anni) dei quali 110.000 dal territorio e 30.000 dal resto d’Italia; circa 711.000 nei primi 30 anni di gestione, dei quali 440.000 dal territorio e 271.000 dal resto d’Italia. Il progetto, che a partire dai 13,5 miliardi di euro di investimento genera nella fase di costruzione un giro d’affari complessivo che supera i 37 miliardi di euro, coinvolge una vasta gamma di filiere, andando ben oltre al solo comparto edilizio e ingegneristico: questa grande opera infrastrutturale avrà effetti significativi coinvolgendo imprese operanti nei comparti di manifattura, attività professionali, commercio e servizi correlati, sostenendo anche settori come IT e hospitality.

“I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte, attraverso effetti moltiplicatori in diversi settori industriali. Le grandi infrastrutture producono infatti benefici ampi, multidimensionali e di lungo periodo, che si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. Gli impatti interessano direttamente i territori attraversati, ma si estendono anche al resto del Paese e, in alcuni ambiti, all’intero contesto europeo”, ha detto l’Amministratore delegato di TEHA, Valerio De Molli.

CIUCCI “INFRASTRUTTURA STRATEGICA PER MEZZOGIORNO ED EUROPA”

“Il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di rafforzare l’integrazione territoriale, migliorare la competitività del Paese e completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T. La fase realizzativa determina importanti effetti in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura il collegamento ferroviario assicurato dal ponte consentirà un riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro con un arricchimento dell’offerta e conseguenti positivi riflessi sui costi di mobilità per l’utente finale”. Lo afferma l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commentando lo studio TEHA Group.

“Sono previsti benefici significativi e strutturali, anche in termini di integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, maggiore competitività del sistema produttivo locale grazie alla riduzione dei costi logistici, sviluppo del sistema turistico e valorizzazione del potenziale strategico del sistema portuale del Mezzogiorno all’interno delle principali rotte commerciali del Mediterraneo”, aggiunge.