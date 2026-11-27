Un giovane di 17 anni e’ rimasto ferito nel corso della notte appena trascorsa in una sparatoria avvenuta nei pressi di piazza Santa Maria di Ognina. Il ragazzo e’ stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena. Trasportato con mezzi privati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, il 17enne e’ stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza: le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi. L’allarme e’ scattato a seguito della chiamata al numero unico di emergenza effettuata da un ristoratore della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e il personale della Scientifica, che durante i rilievi ha repertato due bossoli e una cartuccia inesplosa. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto (AGI) (Foto di repertorio)