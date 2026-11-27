E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 194 “Ragusana”, al km 20,450 a Francofonte (Ragusa). Il sinistro, fa sapere Anas, ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo. La strada è attualmente chiusa e sono state istituite deviazioni: per chi viene da Ragusa uscita bivio al km 23,000 e per chi viene da Catania, rotatoria di Lentini al km 16,300. Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. (ITALPRESS)