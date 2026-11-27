Il Natale si prepara a conquistare Serradifalco con un appuntamento che promette di trasformare il cuore del paese in un autentico villaggio delle meraviglie. Mercoledì 2 dicembre, piazza Vittorio Emanuele, “Lu Quatratu”, farà da cornice a “Christmas Candyland e la Slitta Virtuale di Babbo Natale”, una manifestazione promossa dal Comune di Serradifalco e pensata soprattutto per i bambini e le famiglie, ma destinata a coinvolgere l’intera comunità. Il primo momento atteso sarà alle 18:30, quando il conto alla rovescia accompagnerà l’accensione delle luminarie natalizie e del grande albero di Natale, alto oltre dieci metri, che illuminerà il centro della piazza diventando il simbolo scenografico delle festività. Un momento da condividere con tutta la cittadinanza, che segnerà ufficialmente l’inizio delle iniziative natalizie. «Abbiamo voluto regalare a Serradifalco un appuntamento capace di far vivere pienamente la magia del Natale, soprattutto ai nostri bambini, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che desiderano ritrovarsi e condividere un momento di festa. La piazza è il cuore della nostra comunità e ci piace immaginarla come un luogo di incontro, di sorrisi e di partecipazione», è il commento del sindaco Leonardo Burgio. La manifestazione entrerà nel vivo con un ricco programma di animazione e intrattenimento curato da Surprise Animazione. La piazza sarà animata da elfi, nataline e miss Candyland, insieme a numerosi personaggi amati dai più piccoli: principesse delle fiabe, protagonisti ispirati al mondo di Frozen e tante altre mascotte, pronte a incontrare i bambini e a regalare occasioni di divertimento e fotografie ricordo. L’allestimento sarà particolarmente suggestivo: decorazioni con palloncini, scenografie a tema, musica, un grande arco e una casa gonfiabili contribuiranno a ricreare l’atmosfera di un vero e proprio villaggio delle feste. Tra le attrazioni principali spicca la slitta virtuale di Babbo Natale, predisposta con due postazioni, che offrirà ai bambini un’esperienza immersiva e tecnologica, permettendo loro di vivere virtualmente la magia di un viaggio insieme al vecchio con la barba. Un incontro tra tradizione e innovazione, nel quale la fantasia dei più piccoli diventerà protagonista. Non mancheranno gli spazi dedicati al gioco e allo spettacolo. Saranno presenti il maxi gonfiabile Play Circus e il gonfiabile Magic Arena, all’interno del quale si svolgerà lo spettacolo Christmas Fantasy Show. A completare il percorso di animazione ci sarà anche la mascotte dell’Omino di Marzapane, pronta a conquistare la simpatia dei bambini. Grande attenzione sarà riservata anche ai momenti più golosi. La casa delle leccornie ospiterà tre caratteristici carretti dedicati alla caramellata, allo zucchero filato e ai pop corn, per accompagnare la festa con i sapori e i profumi che tradizionalmente evocano l’atmosfera natalizia. Ma la sorpresa che promette di suscitare maggiore curiosità sarà il cannone spara-neve, che porterà una suggestiva nevicata nel cuore di Serradifalco, aggiungendo un ulteriore tocco di magia alle scenografie e alle installazioni luminose. «Il nostro intento è quello di rendere il Natale un’esperienza da vivere insieme, creando occasioni di aggregazione e valorizzando gli spazi del paese. Abbiamo voluto mettere al centro i bambini, con un programma ricco di attrazioni e sorprese, ma anche offrire a tutta la cittadinanza un’occasione per stare insieme. Ci auguriamo che questa iniziativa possa lasciare nei più piccoli un ricordo bello e speciale delle festività», aggiunge il sindaco Burgio. Christmas Candyland si propone, dunque, non soltanto come un evento di intrattenimento, ma come un momento di condivisione capace di restituire alla piazza la sua funzione di spazio di incontro e di vita collettiva. Un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme l’attesa del Natale e regalare ai bambini una serata nella quale stupore, fantasia e allegria saranno protagonisti. L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre in piazza Vittorio Emanuele alle 18:30 per il countdown dell’accensione delle luminarie e del grande albero, e a seguire con il mondo di Christmas Candyland, con spettacoli, animazione, giochi, personaggi fantastici, dolciumi e tante sorprese. Per una sera, il cuore del paese si trasformerà in un piccolo mondo incantato, dove la magia del Natale avrà soprattutto il volto sorridente dei bambini. (Carmelo Benfante Picogna)