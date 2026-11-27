



In meno di un mese Anas ha più che raddoppiato il numero dei pali realizzati nel cantiere per la demolizione e la ricostruzione della galleria Belvedere, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, a Sciacca, in provincia di Agrigento. Al 28 ottobre erano stati realizzati i primi 50 pali. Nei 29 giorni successivi ne sono stati eseguiti altri 52, portando il totale a 102 sui 550 previsti dal progetto.

La realizzazione dei pali è una delle lavorazioni principali dell’intervento. Queste attività hanno potuto prendere il via il 16 settembre, con la chiusura al traffico del tratto di statale, necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere incompatibili con il transito dei veicoli in galleria.

Parallelamente, Anas sta lavorando al completamento della viabilità alternativa. La Pista temporanea 1 è la rampa che consentirà ai veicoli provenienti dalla SS 115 di accedere al percorso provvisorio durante le successive fasi del cantiere. Si tratta dell’ultima opera prevista per completare il collegamento. Anche su questo fronte i lavori sono avanzati, passando dal 50% del 28 ottobre al 60% di oggi.

Già prima dell’avvio dei lavori, Anas ha attivato un sistema che consente di verificare con continuità le condizioni delle strutture adiacenti al cantiere. A questi controlli si affianca una rete di monitoraggio ambientale, attiva durante le lavorazioni. L’impegno di Anas è dare continuità sia alle opere in galleria sia alla realizzazione della rampa, per contenere i tempi di esecuzione e i disagi per i residenti, le attività economiche e gli utenti della statale.