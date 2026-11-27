MUSSOMELI-. Un interessante incontro è previsto per oggi 27 novembre alle ore 16,30 presso la biblioteca comunale (Sala Rosario Livatino). Il vice sindaco e assessore al turismo Giuseppe Catania chiarisce: “La nuova strategia europea per il turismo sostenibile, approvata il 4 ottobre scorso dalla Commissione Europea, precisa che “apre importanti opportunità per i nostri territori: valorizzare le identità locali, fare rete e creare nuove occasioni di sviluppo e intercettare nuove risorse. È questa la visione del progetto che presenteremo, finanziato dal Ministero del Turismo, “Mussomeli Genius Loci”: trasformare le risorse di Mussomeli in un progetto condiviso di crescita turistica, culturale ed economica”. All’incontro sono stati invitati le associazioni, operatori turistici, ristoratori, B&B, agriturismi, confraternite, realtà sportive e giovanili, studenti del settore turistico e cittadinii. Saranno presenti esperti nazionali del settore turistico e l’europarlamentare on. Ruggero Razza. Appuntamento per oggi pomeriggio alla biblioteca comunale.