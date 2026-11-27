“Capire l’orario esatto orario della morte e confermare, come tutto lascia credere, che Giovanni De Gennaro sia morto per il colpo di pistola che si e’ sparato alla testa dopo avere lasciato quattro lettere rivolte ai familiari, al custode della villa in Maremma, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e alla collettivita’. Sono gli obiettivi dell’autopsia disposta dalla Procura di Grosseto in programma oggi a partire dalle nove all’ospedale Careggi di Firenze nell’ambito dell’inchiesta in cui si ipotizza il reato di ‘istigazione al suicidio’. Gli accertamenti saranno condotti dalle dottoresse Beatrice Defraia e Andrea Paterna mentre la famiglia ha nominato come consulente Marco Di Paolo.La procuratrice Maria Navarra vuole andare a fondo per evitare che in futuro si alimentino misteri e interrogativi. Per questo ha ordinato anche gli esami tossicologici, una perizia calligrafica sulle missive, le copie forensi dei dispositivi che potrebbero contenere indicazioni utili a spiegare le ragioni del gesto, a cominciare dall’hard disk trovato in casa, gli accertamenti sulla pistola e un nuovo ascolto del custode Giuseppe Soccu e degli uomini della scorta, gli ultimi ad averlo visto. (AGI)