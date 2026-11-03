Sinner, frecciata di Laila Hasanovic? “Si sta sentendo con un’altra”

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Jannik Sinner ha tradito Laila Hasanovic? In queste ore si stanno rincorrendo voci incontrollate sul web riguardo una presunta crisi della relazione tra il tennista azzurro, ancora lontano dai campi a causa dell'infortunio al ginocchio, e la modella danese, che, a modo suo, secondo molti avrebbe confermato le indiscrezioni. Sul proprio profilo ufficiale TikTok, Hasanovic ha postato, in occasione della notte di Halloween, un video che lascerebbe pensare a una velata, ma neanche troppo conferma: "Avevi ragione, si sta sentendo con un'altra ragazza", dice Laila mentre fa finta di parlare al telefono, riproponendo l'audio di 'The Answer (Interlude)' di Kylie Cantrall in sottofondo. "E quella ragazza sei tu", ha detto Hasanovic prima di mostrare la sua 'trasformazione' in vampira. In molti hanno interpretato il video come la prova di un presunto tradimento di Sinner, la conferma delle voci che da settimane circolano intorno al tennista azzurro, che però sono ancora lontane dall'essere accertate.

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