Serie D. Un nuovo giovane talento per la Nissa: preso il terzino sinistro Fabio Parisi (2008)

Un nuovo talento approda alla corte della Nissa Fc. Si tratta di Fabio Parisi, difensore classe 2008 che la società biancoscudata è riuscito ad assicurarsi nelle ultime ore. Il ragazzo, nato a Milazzo, lo scorso 10 aprile ha compiuto 18 anni. Terzino sinistro, mancino naturale, è capace di ricoprire anche il ruolo di esterno sulla corsia sinistra.

Figlio d’arte, ha mosso i primi passi nell’AGA Messina, per poi proseguire nei prestigiosi settori giovanili del Torino, con cui ha disputato i campionati Under 15 e Under 16 di Serie A e B, e del Catanzaro, dove ha militato nell’Under 17 Nazionale. Successivamente, ha maturato esperienza nella Nebros, in Eccellenza siciliana, prima di approdare agli abruzzesi della Santigidiese, in Serie D dove finora aveva collezionato cinque presenze. Adesso, per il ragazzo c’è questa nuova avventura in maglia biancoscudata, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e mettere le sue qualità al servizio della squadra.