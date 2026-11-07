Serie D. Domenica al “De Simone” la Nissa cerca il primo storico successo sul Siracusa e il primo exploit fuori casa in campionato

Uno squillo di tromba, un acuto, un colpo di quelli da novanta per dare continuità alla vittoria del turno precedente contro il Castrum Favara e confermare quanto di buono è stato visto al “Tomaselli” domenica scorsa. E’ quanto si chiede domenica 8 novembre alla Nissa del patron Luca Giovannone impegnata allo stadio “De Simone” contro il Siracusa (ore 14,30). Una sfida di grande tradizione che richiama duelli del passato, ma anche un classico che, fin qui, almeno in terra aretusea non ha mai visto la Nissa uscire vittoriosa.

Ecco perché una vittoria esterna sul campo del Siracusa potrebbe non solo coincidere con la prima storica affermazione della Nissa al “De Simone”, ma diventerebbe un’importante conferma che la squadra di Ivan Moschella ha imboccato la tanto auspicata strada della continuità in campionato. Per altro, un eventuale successo sul Siracusa, sarebbe anche il primo fuori casa dove la Nissa, fin qui 3 pareggi e 2 sconfitte, con un bilancio di 5 gol fatti e 8 subiti.

Insomma, vincere a Siracusa non sarebbe un exploit qualsiasi per una Nissa che ha bisogno di un rilancio che le consenta di tornare ad avere quella fiducia in sé stessa che, purtroppo, ad un certo punto di questa prima fase della stagione, le è sfuggita di mano a seguito di risultati poco esaltanti che l’hanno fatto scivolare indietro in classifica (-13) rispetto alla coppia capolista Reggina – Sambiase.

Nelle ultime ore la società ha annunciato non solo la rescissione consensuale del contratto con Giovanni Catalano, ma anche l’arrivo di due giovani classe 2008, Fabio Parisi e Federico Di Claudio. Tornando al match di domenica, i tifosi della Nissa non potranno assistervi per via del divieto disposto dal Prefetto di Siracusa di vendere biglietti ai residenti in Provincia di Caltanissetta. Dunque, nessun sostegno dei tifosi alla Nissa per questa delicata trasferta nella quale è previsto il ritorno di Pietro Terranova. Il bomber nisseno ha già scontato il turno di squalifica ed è pronto a scendere in campo per dare il proprio contributo alla squadra in zona gol.

Per il resto, la Nissa dovrebbe anche contare su un Castelnuovo in più nel suo motore. Il ritorno del portiere in maglia biancoscudata è stato salutato con un certo entusiasmo dalla tifoseria in quanto il giovane portiere ha lasciato di sé un ottimo ricordo, per cui viene considerato un valore aggiunto importante per la rosa della Nissa. Per il resto, Ivan Moschella ha studiato i prossimi avversari della sua squadra: gli aretusei in classifica hanno al momento 10 punti come la Nissa, ma senza i 7 punti di penalizzazione, sarebbero già a quota 17 ad un solo punto dalla zona play off. Senza dire che in casa il Siracusa è imbattuto con 4 vittorie e un pari in 5 gare giocate.

Insomma, un avversario da prendere con le molle da una Nissa che, tuttavia, non può e non deve rinunciare a fare la sua partita al De Simone provando a vincerla. Certamente la squadra vista all’opera domenica scorsa ha tutte le carte in regola per potersi imporre anche a Siracusa. Tuttavia, c’è da fare i conti con una squadra che è cresciuta parecchio e che costituisce una sorta di mina vagante per chiunque. Arbitrerà Siracusa – Nissa Thomas Manzini di Verona, con collaboratori di linea Salvatore Nigrelli e Marco Giuliani, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto.