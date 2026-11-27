Vincere per costruire il primo vero filotto positivo di un campionato che, fin qui, è stato avaro di continuità in termini di rendimento e risultati. E’ quanto la Nissa è chiamata a fare domenica 29 novembre allo stadio “Tomaselli” quando, nell’ambito della 14^ giornata, si ritroverà ad affrontare l’Athletic Palermo (ore 14,30).

La passata stagione al “Tomaselli” i biancoscudati, proprio contro i palermitani, disputarono probabilmente una delle più belle partite del campionato 2025/2026 confezionando un 3-0 di valore assoluto in termini di prestazione. Ora la Nissa arriva a questo scontro dopo una vittoria sull’Enna e un pari ottenuto sul campo della Digiesse PraiaTortora. La squadra, in queste due ultime apparizioni, ha dato l’impressione di essere sulla strada giusta per dare finalmente slancio alle proprie potenzialità. Che sono parecchie, ma anche, fin qui, non espresse per come avrebbero dovuto o potuto.

Per farlo, domenica la Nissa avrà bisogno dei suoi migliori interpreti. A cominciare da Terranova, e passando per Alagna e Palermo (se disponibili dal primo minuto), e se possibile anche del miglior Di Grazia, quello, per intenderci, del match con gol spettacolo al Trapani. La formazione palermitana è solida e parecchio organizzata. Ne sa qualcosa la Reggina che domenica scorsa ha perso al Velodromo di Palermo venendo superata in classifica dalla Vibonese. Insomma, l’Athletic Palermo non è esattamente una di quelle squadre contro le quali ci si può permettere di distrarsi: con i palermitani ci vuole attenzione, concentrazione e anche capacità di anticipare gli avversari nell’impatto sulla partita. In questo un ruolo fondamentale può averlo la tifoseria.

In queste settimane i tifosi della Nissa hanno vissuto delusioni, cambiamenti, risultati positivi e bicchieri pieni a metà. Eppure la loro fedeltà al progetto Nissa targato Giovannone non è venuta meno. Domenica ad assistere alla gara con l’Athletic ci sarà anche Luca Giovannone assieme al figlio Lorenzo: una dimostrazione di affetto verso la Nissa, verso la Città e i tifosi. La società, la cui amministrazione è passata nelle mani di Antonio Marrone, ha promosso l’iniziativa di coinvolgere i ragazzi del settore giovanile e i loro familiari con un’offerta che prevede la gratuità d’ingresso per i giovani tesserati e 5 euro per i loro familiari. Domenica la Nissa avrà bisogno di tutti i suoi sostenitori, nessuno escluso, perché nel calcio certe strade si possono percorrere anche se si riesce a sostenere la squadra dalla sua base. Base che è, e resta, quella del singolo tifoso: dell’abbonato come di colui che segue la Nissa solo alcune volte, del ragazzo come dell’anziano, del giovane come del professionista, del commerciante come del tifoso ultras.

Ecco perché domenica è importante che la risposta dei tifosi allo stadio sia forte e compatta: la società non ha fatto mancare e non fa mancare nulla al progetto Nissa, ma ci sono cose che una società, da sola non può fare: il sostegno economico non è lo stesso dell’alchimia che in campo si crea tra tifoseria e squadra! E’ una chimica unica nel suo genere. Al momento non si sa dove questa Nissa potrà arrivare, ma una cosa è certa: se questa squadra riuscirà a coinvolgere i suoi immensi tifosi, potrà provare a regalargli quelle emozioni e quelle soddisfazioni che meritano. E’ importante che la squadra senta il calore, l’affetto, la stima, la fiducia incondizionata del suo tifo. Anche la Nissa targata Di Gaetano è partita in sordina per poi sfiorare la promozione in Lega Pro vincendo i play off. Non si vuol dire, con questo, che anche questa Nissa farà lo stesso: nessuno ha pretese di bacchette magiche, ma mancano ancora 20 partite con 60 punti da assegnare e nel calcio le somme si tirano alla fine. Di certo, è ragionevole ritenere che questa Nissa, la cui classifica attuale sicuramente non rispecchia le sue potenzialità, sostenuta adeguatamente anche da un tifo incondizionato, oltre che da qualche puntello di mercato, può risalire la china in campionato.

Ecco perché, in questa fase, diventa importante, per il vero tifoso, non mollare. E’ questo il momento nel quale la Nissa, con il suo progetto, ha bisogno dei suoi tifosi! Per il resto, Ivan Moschella in settimana ha svolto un lavoro preparatorio eccellente. L’obiettivo è quello di sorprendere l’Athletic Palermo scompaginandone i piani tattici. Ma la finalità ulteriore di questo Nissa – Athletic Palermo è quello di ritrovare la grande anima biancoscudata, quella delle giornate migliori, quella delle grandi imprese. Arbitrerà l’incontro Daniele Dell’Oro di Sondrio, coadiuvato da Fabio Cappellaro di Verona e Lisa Turchetto di Mestre. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)