San Cataldo. Firmata dal sindaco ordinanza urgente di non potabilità dell’acqua: c’è il divieto assoluto di uso dell’acqua della rete idrica per scopi alimentari

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha firmato un’ordinanza urgente per dichiarare la NON POTABILITÀ dell’acqua su tutto il territorio di San Cataldo. Il primo cittadino ha spiegato di aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Caltaqua. I loro controlli hanno rilevato parametri dell’acqua temporaneamente superiori ai limiti di legge.

Pertanto, ha firmato immediatamente l’ordinanza per bloccarne l’uso potabile. L’ordinanza comporta il divieto assoluto di utilizzare l’acqua della rete idrica per scopi alimentari (non può essere bevuta, né usata per cucinare o lavare gli alimenti).

L’acqua può essere utilizzata esclusivamente per fini igienico-sanitari (scarichi, pulizia della casa, igiene personale non orale). Questa disposizione rimarrà in vigore fino a nuova ordinanza. Il primo cittadino sancataldese ha anche confermato di essere in contatto costante con i tecnici e che si sta monitorando la situazione minuto per minuto. Sarà sua cura aggiornare la cittadinanza non appena si conosceranno gli esiti delle nuove analisi. Solo allora si saprà se si potrà revocare o meno l’ordinanza.