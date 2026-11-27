Furti di veicoli, inseguimenti, semafori bruciati e sportellate per speronare le pattuglie delle forze dell’ordine. Il pensiero, leggendo, porta subito agli scenari di Gta 6, il videogioco la cui ultima edizione – uscita appena una settimana fa – ha generato introiti per quasi 4 miliardi di dollari. Ma quanto scritto è accaduto davvero sulle strade di Torino dove un 15enne alla guida di un’auto appartenente al servizio di car sharing ha dato vita a un vero e proprio tallonamento da parte di polizia e carabinieri. L’inseguimento “da videogame” si è concluso con lo speronamento e lo schianto di una gazzella contro un albero e con l’arresto del giovanissimo, italiano di seconda generazione. Riaffidati alle famiglie i due coetanei che si trovavano insieme a lui.

La vicenda

Una pattuglia dei militari dell’Arma nota la piccola macchina bianca sfrecciare a folle velocità tra corso Palermo e corso Novara bruciando, neanche a dirlo, una serie di semafori rossi. Inizialmente l’auto riesce, grazie all’agilità del conducente, a seminare i carabinieri. Dalla centrale operativa, però, parte una nota di ricerca diramata a tutte le pattuglie in servizio in quel momento sul territorio. Intorno alle 3 di notte una seconda gazzella nota l’auto che, nel frattempo, era tallonata da almeno due volanti della polizia. È a quel punto che scatta l’inseguimento congiunto lungo diversi chilometri. Proprio come in Gta 6, a farla da padrone sono le manovre azzardate che mettono a rischio pedoni e automobilisti.

L’inseguimento, lo schianto della gazzella e il fermo

La corsa si sposta fuori dai confini cittadini passando dai Comuni di Mappano e Leini. Attraversati rettilinei e strade di campagna, l’utilitaria fa rientro in centro città, più precisamente nel quartiere Falchera. È qui che la folle fuga si interrompe. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 15enne sperona una delle auto dei carabinieri spingendola fuori strada contro un albero. I tre tentano quindi la fuga a piedi. Il capo equipaggio dei carabinieri blocca il conducente mentre i poliziotti riescono a rintracciare i due passeggeri. Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, al 15enne sono state contestate diverse violazioni del codice della strada. Per il giovanissimo il giudice ha convalidato il provvedimento di inserimento in comunità.

Emulazione e uscita del gioco dai confini virtuali

Non è la prima volta che qualche giovanissimo tenta di far uscire il gioco dai confini digitali senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Soltanto qualche giorno fa a Rovigo, in Veneto, due minorenni avevano rubato un bus ed erano finiti all’interno di un fosso. “Ho imparato a guidare con i simulatori. Dovevo tornare a casa, non c’erano più autobus”, aveva affermato il “conducente improvvisato” davanti agli inquirenti.