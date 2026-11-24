Ancora una prova di grande spessore per Carlo Nicoletti. Il talentuoso pilota nisseno ha ulteriormente confermato le proprie qualità conquistando il secondo posto assoluto al 14° Rally del Barocco Ibleo, al termine di una prestazione che assume un valore ancora più significativo perché ottenuta al volante di una vettura a due ruote motrici.
Affiancato dal navigatore palermitano Sergio Raccuia, Nicoletti ha interpretato la gara con velocità, determinazione e maturità agonistica, chiudendo a 1’44”5 dai vincitori.
L’equipaggio della Peugeot 208 GT Line del BR Sport ha imposto il proprio ritmo tra le due ruote motrici sin dalle prime prove cronometrate del sabato, rendendosi protagonista nella seconda giornata di una progressiva scalata nella classifica generale, culminata nella conquista della seconda posizione assoluta.
A rendere ancora più prestigioso il risultato, il primo posto di classe, il successo nella graduatoria riservata alle due ruote motrici e il primato nella categoria Under 25.
Un bilancio straordinario, impreziosito dal confronto con vetture a quattro ruote motrici dal superiore potenziale tecnico e maturato anche grazie all’ottima sintonia tra pilota e navigatore.
Per Carlo Nicoletti un’ulteriore conferma di un talento in continua crescita, capace di competere ai vertici della classifica assoluta e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama rallistico siciliano.