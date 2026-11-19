(Adnkronos) – In collaborazione con Tineco L'evoluzione degli elettrodomestici per la cura della casa punta verso una crescente automatizzazione dei processi di lavaggio, aspirazione e manutenzione, una traiettoria sintetizzata da Tineco attraverso la visione "Clean Less, Live More" e accompagnata dalla cronistoria dei propri sviluppi ingegneristici e dalle iniziative commerciali del Black Friday. Alla base di questo approccio progettuale vi è l'obiettivo di trasformare le incombenze domestiche da attività faticose e frammentate a gesti immediati, intervenendo prima, durante e dopo l'utilizzo del dispositivo lungo quattro direttrici operative concrete. La prima riguarda l'abbattimento dello sforzo fisico e organizzativo attraverso l'assistenza basata sull'intelligenza artificiale, una manovrabilità fluida e telai reclinabili fino a 180 gradi che consentono di raggiungere facilmente gli spazi sotto letti e divani senza dover spostare i mobili. La seconda direttrice si concentra sulla gestione rapida degli imprevisti quotidiani, come residui secchi in cucina, macchie appiccicose o peli di animali, coordinando sensori di rilevamento dello sporco, elevata potenza aspirante, vapore ad alta pressione e sistemi di lavaggio continuo dei rulli con acqua pulita per evitare passaggi ripetuti sulle stesse superfici. Un terzo elemento chiave affronta il lavoro successivo alla pulizia vera e propria, integrando nelle basi di ricarica cicli automatizzati di autopulizia e asciugatura ad alta temperatura che mantengono le spazzole igienizzate e pronte all'uso, eliminando la necessità di smontare e lavare manualmente i componenti. Il quarto pilastro accompagna infine l'utente lungo l'intero ciclo di vita dell'apparecchio mediante strumenti di orientamento alla scelta, programmi di sostituzione, opzioni di permuta e assistenza post-vendita pensati per semplificare la gestione nel lungo periodo. Questa impostazione progettuale si riflette nell'evoluzione tecnica maturata da Tineco, marchio del gruppo ECOVACS, attivo dal 1998 e posizionatosi tra il 2022 e il 2025 al primo posto mondiale per volume di vendite retail nel segmento wet & dry secondo le rilevazioni Euromonitor International. Il percorso tecnologico ha preso avvio nel 2019 con l'introduzione del rilevamento intelligente iLoop sulla serie PURE ONE e si è esteso l'anno successivo alle lavapavimenti senza fili con la gamma FLOOR ONE, per poi integrare il vapore a partire dal 2022 con il modello FLOOR ONE S5 Steam. Nel corso delle generazioni successive la capacità termica è salita dai 140 gradi centigradi della tecnologia HyperSteam introdotta nel 2023 sui modelli S7 Steam ai 160 gradi delle varianti S7 Stretch Steam e S9 Artist Steam Pro del 2025, dotate del sistema MHCBS per il lavaggio costante del rullo.

FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam

Con l'aggiornamento del 2026 rappresentato dal modello FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, presentato insieme alle nuove soluzioni per tappeti e stazioni autosvuotanti in occasione di IFA 2026 a Berlino, l'elemento riscaldante interno raggiunge i 230 gradi centigradi con erogazione di vapore a 99 gradi in venti secondi dall'accensione e cinque secondi tra un getto e l'altro, abbinando l'azione termica alla rotazione inversa della spazzola ReverseScrub. Accanto allo sviluppo tecnologico, l'azienda ha attivato fino al 30 novembre una finestra promozionale su Amazon e sul proprio store digitale dedicata a cinque modelli del catalogo, con un'ulteriore riduzione del sei percento su Amazon tramite il codice TINECOBFIT, comprendente la lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, caratterizzata dal sistema anti-groviglio DualBlock, dal lavaggio continuo con acqua pulita MHCBS e da un telaio reclinabile a 180 gradi per raggiungere anche gli spazi sotto i mobili bassi, la FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, che unisce l'azione igienizzante del vapore ai sensori intelligenti di rilevamento dello sporco e al ciclo automatico di pulizia e asciugatura FlashDry.

CARPET ONE Spot DualHeat

In più la FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam da 25.000 Pascal, dotata di tecnologia BoostSteam con vapore fino a 230 gradi centigradi pronto in venti secondi, rotazione inversa della spazzola ReverseScrub per le incrostazioni e design HyperStretch, l'aspirapolvere senza fili PURE ONE S50 Pro Pet equipaggiato con spazzola anti-groviglio, luce verde grandangolare a 120 gradi per individuare le particelle invisibili, sensore intelligente iLoop e svuotamento rapido del serbatoio con un solo pulsante, e infine l'innovativo pulitore per tessuti CARPET ONE Spot DualHeat, capace di combinare acqua calda fino a 70 gradi centigradi, vapore a 100 gradi, potenza aspirante da 17 kPa e tecnologia di asciugatura FlipDry per trattare tappeti, divani e interni d'auto.

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