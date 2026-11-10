Promozione. Il Serradifalco tenta il bis esterno, stavolta contro la Frigintini; Sommatinesi e Real Gela a caccia di vittorie per togliersi dalla bassa classifica

Nel campionato di Promozione, girone D, turno infrasettimanale per le tre squadre nissene. In particolare, nell’ambito della 9^ giornata, il Serradifalco Calcio, reduce dal prezioso successo esterno in rimonta 1-2 ai danni del Sant’Anna Enna, affronta mercoledì 11 novembre fuori casa il Frigintini, in una sfida importante per confermare quanto di buono fin qui fatto in campionato e per ribadire un cammino all’insegna della continuità.

Il match di Modica prenderà il via alle ore 14,30 e vedrà i falchetti indossare le vesti di favoriti contro un avversario che, tuttavia, non può e non deve essere in alcun modo sottovalutato. Per i falchetti di Gianfilippo Di Matteo l’obiettivo primario è la vittoria per consolidare una classifica di tutto rispetto. Sarà una terna interamente acese a dirigere il match con arbitro Christian Maria Siragusa, e collaboratori di linea Andrea Caglia’ e Francesco Fazio, anche loro di Acireale.

Per il resto, il programma vede la Sommatinese di Giovanni Falsone affrontare il Sant’Anna di Enna (ore 15 – arbitro Ausilio Signorino di Agrigento, con guardalinee Giuseppe Diego Scarlata di Enna e Federico Principato di grigento ). Un confronto nel quale i granata, reduci dal pari di domenica scorsa con la Pro Ragusa, hanno bisogno di tornare al successo per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Alla vigilia del confronto odierno, la società ha rinforzato il proprio organico con due giocatori: Nanfack Dovane (nella foto in evidenza), difensore classe 2005 (nella foto in evidenza), e Agyemang George attaccante classe 2007. I due giovani sono altrettanti elementi di valore che potranno certamente tornare utili per la causa di una Sommatinese che al Peppe Tricoli cercherà di tornare al successo per lasciarsi alle spalle un periodo “no” in campionato.

Infine, il Real Gela, dopo la sconfitta in rimonta rimediata a Caltagirone contro il Qal’At, è pure a caccia dei tre punti anche se l’avversario non è certo di quelli morbidi. L’Atletico Megara è complesso di tutta forza e si caratterizza per l’ottima organizzazione di gioco oltre che per la classifica. La squadra di Angelo Gaccione, tuttavia, vuol reagire e intende interrompere la serie di due sconfitte di fila fin qui rimediate in campionato. Il match prenderà il via alle 15 e lo arbitrerà Sandro Antonio Arena di Catania, con guardalinee Samuele Rosto e Mattia Niccolo’ Aiello, anche loro di Catania.