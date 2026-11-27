Riuscirà il Serradifalco a infliggere la prima sconfitta stagionale alla capolista Santa Croce Soccer e a conquistare la vetta della classifica del girone D del campionato di Promozione? E’ quello che gli addetti ai lavori si chiedono alla vigilia di un match che è stato ribattezzato “La madre di tutte le sfide”.

Si, perché quella tra capolista ragusana e vice capolista nissena, separate da appena un punto in classifica, non è un match qualsiasi, ma è il match, la partita, la sfida, un confronto non decisivo per determinare l’esito di una stagione, ma certamente in grado di dare impulsi importanti a chi dovesse vincere. Di certo, quella di domenica tra Santa Croce e Serradifalco è sfida di grandissimi numeri.

Di fronte la miglior difesa del campionato con appena 3 gol subiti in 11 partite, contro il miglior attacco del campionato contro il migliore secondo attacco del campionato con 31 gol segnati. Il Santa Croce è imbattuto in campionato con 9 vittorie e 2 pareggi, mentre i falchetti hanno vinto anche loro 9 volte, con un pari e una sconfitta con l’Atletico Megara.

Inutile dire che entrambi si presentano all’appuntamento di domenica allo stadio “Antonio Alaimo” in condizioni smaglianti. I falchetti, per altro, come se già non bastasse una batteria di fuoco con Goti Ortiz, Vaccaro, Castrillo e Salvo, ha aggiunto nelle ultime ore in rosa anche un bomber di grandissima esperienza come Giuseppe Gambino. I falchetti del presidente Tonino Cavaleri sono una realtà emergente. Il Santa Croce, invece, allenato dall’ex Gela e Nissa Fabio Campanaro, è una realtà consolidata del campionato di Promozione con gente dal gol facile come Dramè, Tomaino e Zarrella. Insomma, ci sono tutti i presupposti per ammirare una super sfida tra due squadre di grossissimo spessore tecnico, tattico ed agonistico.

Per la sfida di domenica è prevista la Giornata Biancoazzurra, per cui nessun abbonamento sarà valido e non lo si potrà utilizzare per accedere allo stadio. Il costo è di 8 euro. I ragazzi fino a 14 anni potranno entrare gratuitamente. Con ogni biglietto acquistato verrà consegnato in omaggio un braccialetto ufficiale in silicone colorato del Serradifalco Calcio. Arbitrerà Serradifalco – Santa Croce Soccer Vincenzo Chiarella di Messina, coadiuvato dai guardalinee Agatino Simone Ciaffaglione di Catania e Andrea Triolo di Acireale.

Nelle altre due sfide delle nissene, il Real Gela di Angelo Gaccione sarà impegnato fuori casa sul campo della Frigintini Modica con l’obiettivo di fare punti e muovere la propria classifica che la vede ferma a quota 10 in campionato. Dirigerà il confronto Valentina Scalzo di Enna, con guardalinee Aldo Matteo Savasta e Alberto Tilaro, entrambi di Enna. La Sommatinese, invece, affronta fuori casa il temibile Noto anche qui con l’obiettivo di cercare di portare a casa un risultato positivo che possa contribuire ad alzare il morale del gruppo guidato da Giovanni Falsone. Dirigerà Noto – Sommatinese Giordano Raciti di Acireale, con guardalinee Davide Orazio Belfiore e Simone Trovato, anche loro di Acireale.