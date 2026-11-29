(Adnkronos) – Lo sentiamo battere all'impazzata di fronte a un grande spavento o nei momenti clou della nostra esistenza, come quando si corona un sogno d'amore. Con il suo ritmo il cuore scandisce le nostre emozioni, ma ovviamente da un punto di vista biologico fa molto di più: il suo incessante contrarsi è essenziale per la vita. C'è però una verità scientifica che gli esperti hanno ben presente: un cuore 'ferito' non guarisce da solo. E i sentimenti, in questo caso, non c'entrano niente. Nei mammiferi adulti le cellule del muscolo cardiaco, dette cardiomiociti, hanno una capacità molto limitata di rinnovamento, con tassi di ricambio stimati intorno all'1% l'anno. Ma perché il cuore non è in grado di autoripararsi? Un nuovo studio suggerisce una spiegazione, e la risposta è proprio nei battiti e in quello che gli scienziati definiscono "un compromesso biologico fondamentale" alla base della funzione cardiaca. La ricerca, condotta da un team spagnolo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (Cnic) di Madrid, rivela che, proprio per mantenere le contrazioni continue necessarie al sostentamento della vita, le cellule del muscolo cardiaco sacrificano gran parte della loro capacità di dividersi e rigenerarsi. Pubblicato su 'Nature Cardiovascular Research', il lavoro dimostra, dunque, che l'attività meccanica dei cardiomiociti agisce come una barriera alla rigenerazione e identifica una connessione finora sconosciuta tra contrazione, metabolismo energetico e divisione cellulare, fornendo nuove informazioni su una delle maggiori sfide della medicina cardiovascolare. "Il cuore si è evoluto per dare priorità alla funzionalità continua rispetto alla rigenerazione – spiega Florian Weinberger, responsabile del gruppo di Ingegneria dei Tessuti cardiaci e Terapie rigenerative del Cnic e autore senior dello studio -. I nostri risultati dimostrano che i cardiomiociti si trovano" appunto "di fronte a un compromesso: lo stesso meccanismo che permette loro di contrarsi e di sostenere la vita impedisce anche la loro divisione e la sostituzione del tessuto danneggiato". A differenza di tessuti come la pelle o il fegato, che possono facilmente rimpiazzare le cellule danneggiate, il cuore adulto ha una capacità rigenerativa molto limitata. Questa capacità si perde rapidamente poco dopo la nascita, proprio quando il cuore inizia a essere sottoposto a un carico di lavoro maggiore per adattarsi alla vita al di fuori dell'utero. Per indagare se la costante attività meccanica del cuore contribuisca a questa perdita di rigenerazione, il team del Cnic ha esaminato i cardiomiociti in diversi sistemi sperimentali, tra cui cellule cardiache derivate da staminali umane, tessuto cardiaco ingegnerizzato, sezioni di miocardio vivente e modelli animali. I ricercatori hanno scoperto che, quando la contrazione dei cardiomiociti veniva temporaneamente inibita, le cellule subivano cambiamenti drastici. Le loro strutture contrattili altamente organizzate, note come sarcomeri, si disassemblavano e le cellule rientravano nel ciclo cellulare, mostrando una capacità di divisione significativamente maggiore. Sorprendentemente, quando la contrazione veniva ripristinata, il processo si invertiva: i sarcomeri si riassemblavano e le cellule uscivano nuovamente dal ciclo cellulare, perdendo la capacità di proliferare. Ulteriori analisi hanno rivelato che questi cambiamenti strutturali erano accompagnati da un profondo spostamento del metabolismo cellulare. Quando i cardiomiociti cessavano di contrarsi, adottavano uno stato metabolico più glicolitico, dipendendo meno dai processi ad alto consumo energetico necessari per sostenere la contrazione continua. Questa riprogrammazione metabolica sembrava creare le condizioni che permettono alle cellule di rientrare nel ciclo cellulare e di dividersi. Al contrario, il ripristino della funzione contrattile ha ristabilito il profilo metabolico maturo dei cardiomiociti e ha rafforzato il loro stato di non divisione. "Per decenni gli scienziati hanno cercato di capire perché il cuore adulto sia così incapace di autoripararsi – afferma Rajiven Srikantharajah, studente del Cnic finanziato da una borsa di studio della Fondazione 'la Caixa' – Ora forniamo prove del fatto che la contrazione non è semplicemente incompatibile con la divisione cellulare, ma sopprime attivamente il potenziale rigenerativo delle cellule del muscolo cardiaco. Comprendere questa relazione apre interessanti opportunità per sviluppare nuove strategie per la riparazione cardiaca". I risultati, osservano gli autori, forniscono solide evidenze del fatto che la contrazione stessa svolge un ruolo centrale nel controllo del potenziale rigenerativo delle cellule del muscolo cardiaco. Piuttosto che essere una caratteristica immutabile del cuore adulto, l'incapacità dei cardiomiociti di proliferare potrebbe essere mantenuta attivamente dalle esigenze strutturali e metaboliche della contrazione. Sebbene i risultati non si traducano immediatamente in terapie cliniche, identificano nuovi meccanismi biologici che potrebbero essere presi di mira per promuovere la riparazione cardiaca dopo condizioni come infarto miocardico o insufficienza cardiaca. Svelando come la funzione meccanica, il metabolismo e la regolazione del ciclo cellulare siano interconnessi, lo studio apre un nuovo campo di ricerca volto a potenziare il naturale potenziale rigenerativo del cuore. "Sebbene siamo ancora lontani da terapie rigenerative per i pazienti – ragiona Nancy Shehata, studentessa dell'University Medical Center di Amburgo e ricercatrice ospite al Cnic – questi risultati rivelano un nuovo principio biologico che potrebbe guidare i futuri approcci alla riparazione del cuore dopo un infarto o in caso di insufficienza cardiaca". "Se riuscissimo a imparare come sbloccare temporaneamente la capacità proliferativa dei cardiomiociti senza compromettere la funzione cardiaca – concludono gli autori – potremmo eventualmente essere in grado di stimolare il potenziale rigenerativo del cuore stesso".

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