(Adnkronos) –

'OK è il prezzo giusto!' torna nel preserale di Canale 5 in onda lunedì 7 dicembre, dal lunedì alla domenica, con un'edizione tutta nuova. A guidare il gioco sarà Ilary Blasi, pronta a raccogliere l'eredità di un titolo amatissimo e a portarlo nel presente con la sua ironia e la sua spontaneità. Una nuova protagonista per un programma che conserva intatti il suo spirito, la sua grande giocabilità e il suo linguaggio. La sfida è irresistibile nella sua semplicità: intuire e indovinare il prezzo giusto di un oggetto, della spesa, di un’auto, di un telefonino… Ma il divertimento non si esaurisce nella risposta. È impossibile resistere alla tentazione di provarci, anche da casa. E poi la suspense, la gioia di chi indovina e la partecipazione di un pubblico che sarà parte integrante del gioco. Perché a 'OK il prezzo è giusto!' non si guarda soltanto: si gioca, si tifa, si partecipa.

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