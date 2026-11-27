PALERMO (ITALPRESS) – “Il valore sociale che attribuiamo al progetto Sport Illumina è enorme: quello che sta avvenendo oggi a Trapani, Caltanissetta e in tutte le città dove abbiamo già attivato gli spazi Illumina è eccezionale, ho la fortuna di poter vedere ogni giorno quello che succede, ogni bambino in più che si avvicina allo sport per noi è una medaglia”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, a margine degli Stati generali dello sport siciliano a Palermo. “Oggi mi sento veramente pieno di medaglie da questo punto di vista, è come se l’effetto moltiplicatore dello sport cominciasse finalmente a prendere il sopravvento – continua Nepi Molineris – Un bambino ne trascina un altro a fare attività sportiva: stiamo cercando di lavorare su questo. Cerchiamo soprattutto di contrastare l’abbandono della pratica sportiva, che rappresenta una delle principali criticità del mondo dello sport. Già intorno ai 12 anni, infatti, molti ragazzi smettono di praticare attività sportiva, spesso perchè non riescono a proseguire il proprio percorso nell’ambito dell’attività agonistica. L’obiettivo è promuovere un modello di sport capace di accompagnare i giovani nel tempo, offrendo loro opportunità di partecipazione che vadano oltre il tradizionale percorso agonistico. In questo contesto, la scuola e le università hanno un ruolo fondamentale, insieme alla disponibilità di infrastrutture, impianti sportivi adeguati e risorse umane qualificate”.

“E’ il capitale umano quello che va formato: colui che spiccherà rispetto ad altri lo troveremo sempre, la cosa importante però è riuscire a portare avanti tutti gli altri ragazzi. Fare sport è veramente un concetto di stile di vita: è fondamentale anche per ogni patologia che può avere un bambino in futuro, è un modo per offrirgli un contenuto e qualcosa per stare insieme. L’altro aspetto che noi combattiamo è il concetto psicologico dei giovani di oggi, che rimangono chiusi in casa davanti ai tablet o ai giochi digitali e non hanno più il coraggio di affrontare la vita fuori: lo sport dà la possibilità di andare fuori, di vincere, perdere, provare e riprovare. Lo sport è vita, anche per questo. Nella mia generazione si poteva andare nel campetto sotto casa e giocare con una bottiglia, due zaini e fare una porta: noi dobbiamo ritornare a dare esattamente quel tipo di felicità” ha proseguito Nepi Molineris.

“Lo sport è divertimento, è un modo di includere tante persone e farle divertire, distogliendole da situazioni che poi creano negatività, pessimismo, voglia di non fare o di non andare avanti: nella vita bisogna saper lottare, lo sport lo insegna attraverso quelle regole straordinarie. Siamo tutti molto felici quando si vince, anche quando le vittorie sono piccole o effimere, ma si può anche perdere e quando succede bisogna avere la forza di rimetterci subito in gioco”.